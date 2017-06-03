DJ Sandra (Audio Girls) / Moscow

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

Открываем летний сезон вместе с прекрасной, сексуальной и обворожительной DJ Sandra / г. Москва

DJ Sandra - выпускница школы DJ Грува, участница проекта «Audio Girls»

Во время работы Сандра выкладывается на все 100 %.

Ее музыка – это очень танцевальный коммерческий хаус.

Занимается вокалом и игрой на фортепиано.

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

· DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/