DJ Sandra (Audio Girls) / Moscow
Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
Открываем летний сезон вместе с прекрасной, сексуальной и обворожительной DJ Sandra / г. Москва
DJ Sandra - выпускница школы DJ Грува, участница проекта «Audio Girls»
Во время работы Сандра выкладывается на все 100 %.
Ее музыка – это очень танцевальный коммерческий хаус.
Занимается вокалом и игрой на фортепиано.
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
· DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525