Dj No Hopes
Dj No Hopes - резидент Loona club - тот, кто заставит Вас красиво отдохнуть в правильном Заведении!
Loona Club - это Стабильность, Красота и Процветание! А что для себя выберешь ты?
Вам стало интересно? Звони 272-050
Local support:
Dj Artur Explose (Msk)
Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso
Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).
В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!
Каждую пятницу – с 9 вечера до полуночи радиостанция Аств превращается в #радиостанцами!
Вас ждёт трёхчасовое танцевальное затмение – интервью с именитыми гостями, модный саунд, клубные новости и отборнейшие сеты от диджеев - резидентов и хедлайнеров ночного клуба Loona! Не пропусти: Loona – твоя музыкальная планета!
@loona_club #LoonaClub #ГлавныйТанцполОстрова #ТерриторияВашегоМузыкальногоНастроения #ЛунаЛюбитТебя #ЛунаРадио #ЛунавЭфире #radio #sakhalin #sakhalinlife #yuzhnosakhalinsk
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050