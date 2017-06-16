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Dj No Hopes

Dj No Hopes

Dj No Hopes - резидент Loona club - тот, кто заставит Вас красиво отдохнуть в правильном Заведении!



Loona Club - это Стабильность, Красота и Процветание! А что для себя выберешь ты?

Вам стало интересно? Звони 272-050

Local support:

Dj Artur Explose (Msk)
Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso

Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).

В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!

Каждую пятницу – с 9 вечера до полуночи радиостанция Аств превращается в #радиостанцами!

Вас ждёт трёхчасовое танцевальное затмение – интервью с именитыми гостями, модный саунд, клубные новости и отборнейшие сеты от диджеев - резидентов и хедлайнеров ночного клуба Loona! Не пропусти: Loona – твоя музыкальная планета!

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Где и когда?
Loona, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050

16 июня, пятница
22:00
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17 июня, суббота
22:00
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