DJ Nejtrino / L music / г. Москва

Резидент Radio Record и ведущий одного из самых скачиваемых радиошоу - Record Megamix, основатель и владелец лэйбла L Music.

До настоящего времени резидент лучших клубов Москвы - FIRST, RAЙ, THE MOST, LONDON, SOHO ROOMS.

Лучший DJ 2012 года (по версии London Club). Лучший DJ 2008 года (по версии Top DJ Awards).

На сегодняшний день занимает #10 место в TOP100 лучших диджеев (PROMODJ, Bananastreet) и #33 место в рейтинге профессиональных диджеев России (Alfafuturerating).

Автор и продюсер нескольких сотен ремиксов на зарубежных и отечественных исполнителей, авторских треков и мешапов, Nejtrino уже давно занял пьедестал одного из ведущих диджеев и музыкальных продюсеров Москвы с собственным узнаваемым стилем и бескомпромиссной репутацией на самых лучших танцполах страны, чьи треки постоянно звучат в эфирах Radio Record, а работа в студии с самыми яркими артистами российской эстрады и сотрудничество с ведущими продюсерскими центрами не останавливается ни на один день.

Официальные работы с известными группами и артистами (Смысловые Галлюцинации, Макс Корж, Иван Дорн, Иракли, Серебро, Нюша, Quest Pistols, Дан Балан, Тимати, L’One, Винтаж, Artik & Asti, Никита Малинин, Егор Крид, ВиаГра, Виктория Дайнеко, Джиган, Franky, Дискотека Авария и многими другими) - результат одного из направлений созданного и возглавляемого им собственного лэйбла Luxury Music.

Гастрольный график Nejtrino один из самых напряженных среди всех российских диджеев. Всего более сотни городов и десятков стран, около 500 клубов, тысячи поклонников, тысячи миль гастролей в год! https://vk.com/djnejtrino http://promodj.com/djnejtrino

* DJ Beat Like / DJ Tony Hardy / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

After – party с 05:00 бесплатно

