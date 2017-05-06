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DJ BAUR

DJ BAUR

DJ BAUR - Cаунд-продюсер и Музыкальный директор лэйбла LUXURY MUSIC, резидент РАДИО РЕКОРД.



Автор тысячи хитовых ремиксов, треков и мэшапов, сотрудничество с топовыми артистами: Dan Balan, Иракли, Serebro, Нюша, Movetown, Градусы, Burito, Тимати, Quest Pistols, ВиаГра, IOWA, Винтаж, Artik & Asti, Дорн, Макс Корж и другие...

№10 в TOP100 лучших диджеев России (PromoDJ, Bananastreet) и №37 в рейтинге профессиональных диджеев AlfaFutureRating. Четырежды номинировался на звание Best Mainstream DJ по версии Vklybe.TV!

Ночные клубы, модные лаунж-бары, многотысячные рэйвы и закрытые афтепати - универсальность DJ BAUR не знает границ, и в сочетании с индивидуальным чувством стиля и эксклюзивной подачей собственного материала позволяет стабильно оставаться в числе лучших и давать рекордное количество выступлений в год!

За 10 лет активной гастрольной деятельности помимо всех модных заведений Москвы (Soho Rooms, Rай, Opera, Icon, Облака и др.), DJ BAUR посетил с DJ-сэтами более 160 городов СНГ и Зарубежья, во многие из которых возвращался не раз: Мюнхен, Киев, Дубай, Пхукет, Бюргхаузен, Эссен, Минск, Сочи, Одесса, Казань, Санкт-Петербург, Алматы, Владивосток, Ташкент, Бишкек, Калининград, Хабаровск и другие...

Играл на одной сцене со многими звездами электронной сцены: Armin Van Buuren, W&W, Tujamo, Cosmic Gate, Dubvision, Global Deejays, Robin Schulz, Alex Gaudino, Dave Ramone, Plastik Funk, Swanky Tunes, Sonique, DJ Smash.

DJ’s: BAUR, CODE PANDA, NICK, STAN KYOTO

Girls: FREE | Boys: 1000Р
Face control | Dress code
Age: 18+
Reserve: 40 40 17
Instagram: aura2.club

Где и когда?
AURA

6 мая, суббота
23:00
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7 мая, воскресенье
23:00
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