ДЕНЬ РОССИИ в DUKE
День России – главный государственный праздник, и мы не обходим его стороной!
Отмечаем День России вместе с нами! Веселимся так, как могут только настоящие русские люди!
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
Праздник продолжается в #DukeClub #НЕспимТУСИМ
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 300 рублей, девушкам бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525