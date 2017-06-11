ДЕНЬ РОССИИ в DUKE

День России – главный государственный праздник, и мы не обходим его стороной!

Отмечаем День России вместе с нами! Веселимся так, как могут только настоящие русские люди!

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

Праздник продолжается в #DukeClub #НЕспимТУСИМ

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 300 рублей, девушкам бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/