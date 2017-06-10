День пивовара в России
Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается праздник отечественных производителей пива - День пивовара. На этот счет в баре "Нон-Стоп" намечаются пенные торжества.
Как весело отметить День пивовара - в баре "Нон-Стоп" уже придумали. Все очень просто: выдаем свободный продукт первым гостям. Скажем, 30 человек получат от бара комплимент. Всех остальных одариваем скидкой на главный напиток этого вечера. В разгар ночи устраиваем лотерею и дарим подарки от бара и спонсора вечеринки!
Такая ожидает нас всех насыщенная ночь!
Спонсор вечеринки - компания "Beer Line"*
*"Бир Лайн"
Начало: 21.00
Dj's: Tima Turok, Milks.
Вход: свободный FC/DC
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
10 июня, суббота
21:00
А на Сахалине Июньфест?