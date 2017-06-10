День пивовара в России

Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается праздник отечественных производителей пива - День пивовара. На этот счет в баре "Нон-Стоп" намечаются пенные торжества.

Как весело отметить День пивовара - в баре "Нон-Стоп" уже придумали. Все очень просто: выдаем свободный продукт первым гостям. Скажем, 30 человек получат от бара комплимент. Всех остальных одариваем скидкой на главный напиток этого вечера. В разгар ночи устраиваем лотерею и дарим подарки от бара и спонсора вечеринки!

Такая ожидает нас всех насыщенная ночь!

Спонсор вечеринки - компания "Beer Line"*

*"Бир Лайн"

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Вход: свободный FC/DC