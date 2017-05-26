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Deep Night

Deep Night

Конец мая красиво переходит в летнюю концепцию вечеринок под названием Deep Night! Мы подарим Вам самый качественный музыкальный саунд, который играет на всех модных танцполах нашей Страны.



Loona Club - это Стабильность, Красота и Процветание! А что для себя выберешь ты?

Вам стало интересно? Звони 272-050

Local support:

Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso

Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).

В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!

@loona_club #LoonaClub #ГлавныйТанцполОстрова #ТерриторияВашегоМузыкальногоНастроения #ЛунаЛюбитТебя

Где и когда?
Loona, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050

26 мая, пятница
23:00
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27 мая, суббота
23:00
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