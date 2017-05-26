Конец мая красиво переходит в летнюю концепцию вечеринок под названием Deep Night! Мы подарим Вам самый качественный музыкальный саунд, который играет на всех модных танцполах нашей Страны.





Loona Club - это Стабильность, Красота и Процветание! А что для себя выберешь ты?



Вам стало интересно? Звони 272-050



Local support:



Dj Miar

Dj Sasha Markow

Dj Callypso



Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).



В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!



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