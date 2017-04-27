Брутальные четверги

Группа "Перекрёsток"

Бар "Нон-Стоп" запускает серию инструментальных вечеринок по четвергам. Почему брутальных? Потому что для настоящих суровых мужчин, которым не нужно отпрашиваться у жены на концерт.

Следующим музыкальным коллективом, который разгонит повседневную тоску и внесет брутальности в массы, станет рок-н-ролл бэнд "Перекреsток".

Представлять группу "Перекреsток" нет смысла - эта группа много лет дает сольные концерты на всех клубных площадках города. Стиль музыки остается неизменно-танцевальным - рок-н-ролл, блюз, серф. Группа исполяет хиты таких столпов, как Stray Cats, Imelda May, Creedense, Red Elvises, Ventures, Sadows, Браво, Мистер-Твистер, и в том числе - свои собственные песни.

На концертах "Перекреsтка" всегда крутой отжиг и полный рок-н-ролл, как со стороны группы, так и со стороны зрителей!

Ссылка на группу: https://vk.com/club51517832

Начало: 21.00

Вход: свободный