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Брутальные четверги

Брутальные четверги

Группа "Перекрёsток"

Бар "Нон-Стоп" запускает серию инструментальных вечеринок по четвергам. Почему брутальных? Потому что для настоящих суровых мужчин, которым не нужно отпрашиваться у жены на концерт.

Следующим музыкальным коллективом, который разгонит повседневную тоску и внесет брутальности в массы, станет рок-н-ролл бэнд "Перекреsток".

Представлять группу "Перекреsток" нет смысла - эта группа много лет дает сольные концерты на всех клубных площадках города. Стиль музыки остается неизменно-танцевальным - рок-н-ролл, блюз, серф. Группа исполяет хиты таких столпов, как Stray Cats, Imelda May, Creedense, Red Elvises, Ventures, Sadows, Браво, Мистер-Твистер, и в том числе - свои собственные песни.

На концертах "Перекреsтка" всегда крутой отжиг и полный рок-н-ролл, как со стороны группы, так и со стороны зрителей!

Ссылка на группу: https://vk.com/club51517832

Начало: 21.00

Вход: свободный

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

27 апреля, четверг
21:00
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