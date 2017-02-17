Duke Night Club / 17 февраля / пятница / 22:00 / Big Love Party

17 февраля самая любвеобильная радиостанция Love Radio и ночной клуб DUKE приглашают всех влюбленных и тех кто еще не нашел свою любовь провести эту ночь с нами в атмосфере живой электронной музыки и настоящего драйва. День Всех Влюбленных в компании ведущих прямого эфира Love Radio, море подарков и приятных сюрпризов ждет всех пришедших. C Love Radio в эту ночь не уснет никто!!! В эту ночь страсти и горячих сердец для Вас в ночном клубе DUKE наш гость - Dj KIRILL BONINIO Шоумен, MC, спортсмен,celebrity российского TV и ди-джей,покоривший тысячу женских сердец. Самый рейтинговый участник шоу "Каникулы в Мексике",Кирилл влюбил в себя полсотни страны лишь потому, что не боялся быть самим собой! Объездил с гастролями всю Россию, также был на гастролях в клубе FAMOUS (Тайланд).Пришедшие на выступление Кирилла поклонники и матерые клабберы увидят все то, за что этот герой так полюбился зрителям! За его жизнью следят более 60 000 фоловеров в социальных сетях. Так же Он занимается написанием собственных треков и ремиксов. Его ремикс на MC Doni и Тимати - Борода, взорвал танцполы российских клубов и покорил даже самых искушенных слушателей. Работая как ди-джей и мс, KIRILL BONINIO создает особую энергетическую связь между собой и публикой, устраивая настоящее взрывное клубное шоу. Генеральный партнер ночи: Фирменный магазин ювелирных украшений NOMINATION

Партнеры ночи: Салон свадебных и вечерних платьев Slanovskiy Меховая фабрика Elena Furs

В ночь всех влюбленных Вас ждут: DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov Sexy - Go-Go - show! FC 21 + / DC Вход всем всю ночь: 500 рублей After – party с 06:00 бесплатно Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286