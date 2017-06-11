Big big Scandal
11 июня: открыты с 20:00
22:00: группа Big big Scandal
СРОЧНОЕ сообщение от участников группы:
"Дорогие друзья! Мы вам отличные новости принесли! Надеемся, что вы по нам скучали, ведь мы ужасно соскучились по вам и по выступлениям, на которых мы так сильно любим вас радовать.
После полуторамесячного перерыва мы возвращаемся к вам с выступлениями, и ближайшее состоится в воскресенье, 11 июня в СтрекоZе, не пугайтесь, что воскресенье, в понедельник вся страна отдыхает)) Этим летним вечером мы ждём вас с обновлённой программой, где услышите, как наши старые, так и много новых каверов, а так же песни собственного сочинения! Ждём и будем рады видеть всех-всех-всех, собственно, как и всегда.
После выступления группы открываем СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН!
Любишь петь? Тогда тебе к нам!!!!
18+
Вход свободный
Ждем всех!
Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 (внутренний двор, вывеска БАР), тел. 28 39 47