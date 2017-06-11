11 июня: открыты с 20:00



22:00: группа Big big Scandal





СРОЧНОЕ сообщение от участников группы:



"Дорогие друзья! Мы вам отличные новости принесли! Надеемся, что вы по нам скучали, ведь мы ужасно соскучились по вам и по выступлениям, на которых мы так сильно любим вас радовать.

После полуторамесячного перерыва мы возвращаемся к вам с выступлениями, и ближайшее состоится в воскресенье, 11 июня в СтрекоZе, не пугайтесь, что воскресенье, в понедельник вся страна отдыхает)) Этим летним вечером мы ждём вас с обновлённой программой, где услышите, как наши старые, так и много новых каверов, а так же песни собственного сочинения! Ждём и будем рады видеть всех-всех-всех, собственно, как и всегда.



После выступления группы открываем СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН!

Любишь петь? Тогда тебе к нам!!!!



18+

Вход свободный

Ждем всех!