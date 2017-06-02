Жила-была Сыроежка
В. Зимин
Лесной детектив / продолжительность 55 мин. (без антракта)
Режиссер-постановщик заслуженный артист России Андрей Кошелев
В сказочном лесу коварные поганки во главе со своим атаманом по кличке Мухомор организуют преступное нападение на всеобщее грибное достояние – драгоценный ящик, в котором живет дождь, и захватывают его. За расследование преступления берутся настоящие профессионалы – Гриб Боровик, Сыроежка и влюбленный в нее Рыжик и Маслята – дружные ребята.
В спектакле заняты артисты:
Наталья Красилова, Антон Ещиганов, Елена Бастрыгина, Мария Картамакова, Татьяна Никонова, Константин Вогачев, Алиса Медведева, Андрей Васильев.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262
2 июня, пятница
11:00
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