Жила-была Сыроежка

В. Зимин

Лесной детектив / продолжительность 55 мин. (без антракта)

Режиссер-постановщик заслуженный артист России Андрей Кошелев

В сказочном лесу коварные поганки во главе со своим атаманом по кличке Мухомор организуют преступное нападение на всеобщее грибное достояние – драгоценный ящик, в котором живет дождь, и захватывают его. За расследование преступления берутся настоящие профессионалы – Гриб Боровик, Сыроежка и влюбленный в нее Рыжик и Маслята – дружные ребята.

В спектакле заняты артисты:

Наталья Красилова, Антон Ещиганов, Елена Бастрыгина, Мария Картамакова, Татьяна Никонова, Константин Вогачев, Алиса Медведева, Андрей Васильев.