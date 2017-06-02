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Жила-была Сыроежка

Жила-была Сыроежка

В. Зимин

Лесной детектив / продолжительность 55 мин. (без антракта)

Режиссер-постановщик заслуженный артист России Андрей Кошелев

В сказочном лесу коварные поганки во главе со своим атаманом по кличке Мухомор организуют преступное нападение на всеобщее грибное достояние – драгоценный ящик, в котором живет дождь, и захватывают его. За расследование преступления берутся настоящие профессионалы – Гриб Боровик, Сыроежка и влюбленный в нее Рыжик и Маслята – дружные ребята.

В спектакле заняты артисты:

Наталья Красилова, Антон Ещиганов, Елена Бастрыгина, Мария Картамакова, Татьяна Никонова, Константин Вогачев, Алиса Медведева, Андрей Васильев.

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

2 июня, пятница
11:00
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