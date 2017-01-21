Автор: Антон Чехов

Режиссер-постановщик: Заслуженный деятель искусств России Алексей Песегов

Художник-постановщик: Светлана Ламанова

Композитор: Иван Миронец

Художник по свету: Сергей Гаевой

Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом

Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней?

Чехов-центр предлагает зрителям новую встречу с любимыми героями - тем более, что пьеса вековой давности при каждом прочтении обнаруживает удивительные по актуальности смыслы.