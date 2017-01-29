Веселые уроки (5+)

Автор: А.Усачев

Режиссер-постановщик: Елена Иванова

Художник-постановщик: Любовь Болдырева

Автор музыки: Андрей Усачев, Вячеслав Евдокимов

Продолжительность 40 минут

Как здорово, когда школа это праздник, когда вместо строгих учителей уроки проводят забавные клоуны, которые не ставят двоек, не делают замечаний, а наоборот – разрешают смеяться, шутить, поют веселые песни и рассказывают смешные истории, когда звонка на очередной урок ждёшь с радостью и нетерпением. Всех, кто хочет оказаться в школе хорошего настроения, мы ждём на спектакль.