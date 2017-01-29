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Веселые уроки (5+)

Веселые уроки (5+)

Автор: А.Усачев
Режиссер-постановщик: Елена Иванова
Художник-постановщик: Любовь Болдырева
Автор музыки: Андрей Усачев, Вячеслав Евдокимов

Продолжительность 40 минут

Как здорово, когда школа это праздник, когда вместо строгих учителей уроки проводят забавные клоуны, которые не ставят двоек, не делают замечаний, а наоборот – разрешают смеяться, шутить, поют веселые песни и рассказывают смешные истории, когда звонка на очередной урок ждёшь с радостью и нетерпением. Всех, кто хочет оказаться в школе хорошего настроения, мы ждём на спектакль.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

29 января, воскресенье
13:00
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29 января, воскресенье
11:00
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