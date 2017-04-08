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Великан-эгоист

Великан-эгоист

Автор: Оскар Уайльд
Режиссер-постановщик: Халюк Юджи (Турция)
Художник-постановщик: Марина Юджи (Турция)
 
 
«Великан-эгоист» – поучительная сказка, названная в честь жадного и самолюбивого главного героя. Великан прогоняет детей, играющих в чудесном саду, и в итоге оказывается за это наказанным — в его владения навсегда приходит зима. И только два величайших чувства помогают великану вернуть весну…

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

8 апреля, суббота
13:00
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8 апреля, суббота
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