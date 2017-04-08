Автор: Оскар Уайльд

Режиссер-постановщик: Халюк Юджи (Турция)

Художник-постановщик: Марина Юджи (Турция)

«Великан-эгоист» – поучительная сказка, названная в честь жадного и самолюбивого главного героя. Великан прогоняет детей, играющих в чудесном саду, и в итоге оказывается за это наказанным — в его владения навсегда приходит зима. И только два величайших чувства помогают великану вернуть весну…