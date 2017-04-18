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Ты мне - я себе!

Ты мне - я себе!

В ролях: народный артист России Александр Панкратов-Чёрный, заслуженная артистка России Светлана Тома, заслуженная артистка России Ольга Тумайкина. 



В современном мире за деньги можно купить абсолютно всё! Или не всё?
Разобраться с этим вопросом, а заодно и с окружающей нас безрадостной действительностью предлагают режиссёр Сергей Кутасов и художник Борис Лысиков. В их новом спектакле по одноимённой пьесе современного драматурга Юрия Чигрова деньги, как и в жизни, играют немаловажную роль. 
Поэтому пошлость, стяжательство, грубость, эгоизм и вопиющая наглость некоторым персонажам этой истории очень даже свойственны. Главная героиня комедии "Ты мне — я себе" убеждена в непоколебимой власти денег. Но однажды она встречает человека, способного пошатнуть её почти религиозную уверенность. На помощь ангелу-избавителю приходит её подруга, но всё не так просто: очевидного нравоучительного финала ждать не стоит, развязка спектакля совершенно неожиданна и потрясёт всех без исключения. 

Злободневная комедия с увлекательным сюжетом и неожиданной развязкой с участием звёздного актёрского состава! 

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный.
Есть целая плеяда актеров, которым не важно – досталась им главная или второстепенная роль. Даже из короткого эпизода они способны сделать эффектную сцену, о которой зрители будут вспоминать еще очень долго. Именно к таким профессионалам относится и Александр Панкратов-Черный - актёр театра и кино, кинорежиссёр, с 2009 года носящий звание Народного артиста России.
Более 100 ролей в кино.

Заслуженная артистка России Ольга Тумайкина.
Ольга Тумайкина – входит в пятерку самых востребованных актрис кино и театра.
За работу в Академическом театре им. Евгения Вахтангова удостоена звания Заслуженной артистки России.
Училище имени Бориса Щукина Ольга Тумайкина успешно окончила в 1995 году, и сразу же ее приняли в театр им. Вахтангова. Коллектив вполне благосклонно принял молодое дарование. Ее дебютная роль оказалась успешной. В культовом спектакле этого театра - "Принцесса Турандот" - Ольга сыграла роль Адельмы. Через непродолжительное время актриса Ольга Тумайкина стала ведущей в труппе. За ее плечами много интересных и хорошо исполненных работ – Клариче ("Король-олень"), Полина Андреевна ("Чайка"), Проня Прокоповна ("За двумя зайцами"), Софья Фарпухина ("Дядюшкин сон") и многие другие. Когда она играла роль хмельной полковницы Фартухиной, коллеги, которые знали ее не очень хорошо, заходили в гримерку, чтобы убедиться, что актриса трезва. 
Настоящую популярность Тумайкина Ольга Васильевна ощутила после выхода в 2006 году шоу "Женская лига". Эта передача очень быстро завоевала свою аудиторию. Она уже несколько лет выходит на наши экраны, и Ольга является ее участницей на постоянной основе. Актриса в настоящее время очень востребована. Несмотря ни на что, на все находит время Ольга Тумайкина. 
Более шестидесяти ролей в кино и на ТВ. 

Народная артистка Молдовы, Заслуженная артистка России Светлана Тома.
Светлана Тома окончила актёрский факультет — целевой курс ЛГИТМика. Снималась во многих фильмах российского режиссёра Эмиля Лотяну — "Красные поляны" , "Лаутары", "Табор уходит в небо", "Анна Павлова" и др.
Более восьмидесяти работ в кино.
Имеет 14 наград от Международных кинофестивалей (в их числе "Золотой лев" Венеция, "Гран при" в Сан-Себастьяне), так же неоднократный призер МКФ 
В 1999 году благодаря проекту Виктора Мережко и композитора Евгения Доги вернулась на драматическую сцену.

Продажа билетов: 
Концертная касса в ТДЦ "Столица", ежедневно, с 10:00 до 19:00, 
тел. 25-98-68
Касса Чехов-центра: ежедневно, с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00, 
тел. 42-52-62
Касса Чехов-центра в Торговом Центре "Гермес" с 10:00 до 19:00, 
тел. 30-62-42

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

18 апреля, вторник
19:00
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