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Тестостерон

Тестостерон

А. Сарамонович

Режиссёр-постановщик: Антон Безъязыков (Санкт-Петербург)

"Тестостерон" - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...

"Тестостерон" - пьеса, выполненная в модном жанре "мужского разговора" и напоминающая лучшие образцы творчества Квартета И. Петербургский режиссер Антон Безъязыков и мужская часть труппы Чехов-центра предлагают зрителям подумать над никогда не теряющими актуальность вопросами: что делает мужчину мужчиной? И чем мужской взгляд на взаимоотношения полов отличается от женского?

В спектакле заняты:

Заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Константин Вогачев, Сергей Максимчук, Владимир Байдалов, Виктор Крахмалёв, Александр Ли, Илья Романов.

 

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

18 января, среда
19:00
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19 января, четверг
18:00
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20 января, пятница
19:00
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