Танабата
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Автор
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Елена Андрианова
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Возраст
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16+
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Продолжительность
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70 минут
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Режиссер-постановщик
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Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова
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Художник-постановщик
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Ольга Сидоренко, Елена Приискина
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Год премьеры
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2014
Спектакль «Танабата» — оригинальное видение старинной японской легенды о любви. Выразительная сценография, завораживающие световые эффекты, слаженный актерский ансамбль погружает зрителя в таинственную и загадочную атмосферу востока, помогают лучше понять традиции и поэзию страны восходящего солнца.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
18 февраля, суббота
18:00
19 февраля, воскресенье
18:00
Комментарии
ignition
Написано 22 сентября 2015, в 16:34
ооо пойду обязательно! красивейший спектакль!
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