Автор Елена Андрианова Возраст 16+ Продолжительность 70 минут Режиссер-постановщик Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова Художник-постановщик Ольга Сидоренко, Елена Приискина Год премьеры 2014

Спектакль «Танабата» — оригинальное видение старинной японской легенды о любви. Выразительная сценография, завораживающие световые эффекты, слаженный актерский ансамбль погружает зрителя в таинственную и загадочную атмосферу востока, помогают лучше понять традиции и поэзию страны восходящего солнца.



