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Танабата

Танабата

Автор

Елена Андрианова

Возраст

16+

Продолжительность

70 минут

Режиссер-постановщик

Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова

Художник-постановщик

Ольга Сидоренко, Елена Приискина

Год премьеры

2014

Спектакль «Танабата» — оригинальное видение старинной японской легенды о любви. Выразительная сценография, завораживающие световые эффекты, слаженный актерский ансамбль погружает зрителя в таинственную и загадочную атмосферу востока, помогают лучше понять традиции и поэзию страны восходящего солнца.


Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

18 февраля, суббота
18:00
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19 февраля, воскресенье
18:00
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Комментарии
ignition
Написано 22 сентября 2015, в 16:34
ооо пойду обязательно! красивейший спектакль!
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