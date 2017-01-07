Режиссер-постановщик: Станислав Таюшев

Художник-постановщик: Андрей Непомнящий

Художник по костюмам: Светлана Литвиненко

Продолжительность 2 часа 10 минут (с антрактом)

О спектакле:

Вы можете ухитриться присутствовать в двух квартирах, слушать два телефонных разговора, но все это – одновременно? Такую возможность будет иметь зритель на этом спектакле. Герой постановки, двоеженец Джон Смит, умудряется благополучно существовать на две семьи. Профессия его при этом оказывается как раз кстати. Случайный инцидент помогает его женам разоблачить ловкача, но верный друг, рискуя имиджем и репутацией, попытается спасти героя…

Премьера состоялась в ноябре 2005 года.