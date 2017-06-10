Возраст 3+ Продолжительность 35 минут Режиссер-постановщик Алексей Шашилов Художник-постановщик Роза Гиматдинова Автор музыки Андрей Занога

Спектакль-коллекция для самых маленьких.

«Сновидения» — спектакль-коллекция. Эта коллекция выделяется из всех, даже самых странных — она состоит из детских снов. Три мини-истории поведают о чудных превращениях Облака и помогут маленьким зрителям отправиться в морское путешествие и вместе с героями сказки рассказать, из чего и как создается история о сновидениях.