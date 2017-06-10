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Сновидения

Сновидения

Возраст

3+

Продолжительность

35 минут

Режиссер-постановщик

Алексей Шашилов

Художник-постановщик

Роза Гиматдинова

Автор музыки

Андрей Занога

Спектакль-коллекция для самых маленьких.

«Сновидения» — спектакль-коллекция. Эта коллекция выделяется из всех, даже самых странных — она состоит из детских снов. Три мини-истории поведают о чудных превращениях Облака и помогут маленьким зрителям отправиться в морское путешествие и вместе с героями сказки рассказать, из чего и как создается история о сновидениях.

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

10 июня, суббота
13:00
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10 июня, суббота
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