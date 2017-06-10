Сновидения
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Возраст
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3+
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Продолжительность
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35 минут
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Режиссер-постановщик
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Алексей Шашилов
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Художник-постановщик
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Роза Гиматдинова
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Автор музыки
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Андрей Занога
Спектакль-коллекция для самых маленьких.
«Сновидения» — спектакль-коллекция. Эта коллекция выделяется из всех, даже самых странных — она состоит из детских снов. Три мини-истории поведают о чудных превращениях Облака и помогут маленьким зрителям отправиться в морское путешествие и вместе с героями сказки рассказать, из чего и как создается история о сновидениях.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
10 июня, суббота
13:00
10 июня, суббота
11:00
11 июня, воскресенье
13:00
11 июня, воскресенье
11:00
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