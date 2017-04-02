Жан-Батист Мольер

Режиссёр-постановщик Олег Ерёмин (Санкт-Петербург)

"Скупой" - известнейшая комедия Мольера. В образе феерического скупца и скряги Гарпагона великий француз мастерски показал, до чего человека может довести пагубная страсть к наживе. Имя главного героя пьесы стало нарицательным.

"Скупой" в постановке петербургского режиссера Олега Еремина - это не только демонстрация алчности и её губительных для обладателя этого порока последствий. Зрителей ждет увлекательная история, в которой есть все составляющие классической комедии: обаятельные герои, любовные страсти, семейные тайны, искрометный юмор и неожиданные повороты сюжета.

В спектакле заняты:

Заслуженный артист РФ Андрей Кошелев, Заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Владимир Байдалов, Сергей Авдиенко, Татьяна Никонова, Илья Романов, Алиса Медведева, Наталья Красилова, Ирина Звягинцева, Виктор Крахмалёв.