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Скупой

Скупой

Жан-Батист Мольер

Режиссёр-постановщик Олег Ерёмин (Санкт-Петербург)

"Скупой" - известнейшая комедия Мольера. В образе феерического скупца и скряги Гарпагона великий француз мастерски показал, до чего человека может довести пагубная страсть к наживе. Имя главного героя пьесы стало нарицательным.

"Скупой" в постановке петербургского режиссера Олега Еремина - это не только демонстрация алчности и её губительных для обладателя этого порока последствий. Зрителей ждет увлекательная история, в которой есть все составляющие классической комедии: обаятельные герои, любовные страсти, семейные тайны, искрометный юмор и неожиданные повороты сюжета.

В спектакле заняты:

Заслуженный артист РФ Андрей Кошелев, Заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Владимир Байдалов, Сергей Авдиенко, Татьяна Никонова, Илья Романов, Алиса Медведева, Наталья Красилова, Ирина Звягинцева, Виктор Крахмалёв.

 

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

2 апреля, воскресенье
18:00
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