Щенки спешат на помощь
Московское шоу ростовых кукол представит Новогодний спектакль
"Щенки спешат на помощь" по мотиву любимого сериала "Щенячий патруль"!
Детский интерактивный спектакль расскажет детям о добре, взаимопомощи и о самых верных друзьях!
Продолжительность 60 мин.
Дети ниже 80 см допускаются в зал в сопровождении взрослого без предоставления отдельного места.
Рекомендуемый возраст от 0 до 6 лет
Стоимость билетов: от 600 до 1400 руб.
Билеты:
- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296
(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)
- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55
(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной).
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365