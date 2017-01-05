Московское шоу ростовых кукол представит Новогодний спектакль

"Щенки спешат на помощь" по мотиву любимого сериала "Щенячий патруль"!

Детский интерактивный спектакль расскажет детям о добре, взаимопомощи и о самых верных друзьях!

Продолжительность 60 мин.

Дети ниже 80 см допускаются в зал в сопровождении взрослого без предоставления отдельного места.

Рекомендуемый возраст от 0 до 6 лет

Стоимость билетов: от 600 до 1400 руб.

Билеты:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной).