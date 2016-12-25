Щелкунчик
Премьера
Музыкальная сказка «Щелкунчик»
Дата и место проведения концерта:
23 декабря 2016 г. в 18.00 ДК г. Холмска
25 декабря 2016 г.(воскресенье)
ККЗ «Октябрь»
Начало: 14.00
Впервые на Сахалине Музыкально-сценическая сказка для детей и родителей «Щелкунчик" по мотивам сказки Э. Гофмана и фрагментами музыки знаменитого балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».
Южно-Сахалинский городской камерный оркестр совместно с мастером художественного слова Мариной Кунцевич (г. Хабаровск) подарит юным зрителям фонтан положительных эмоций и непередаваемый восторг.
Стоимость билетов: 300-400 руб.
Тел. Для справок: 8-924-880-59-03 Анна Бойко.
По приобретению билетов: 42-46-07 – г. Южно-Сахалинск
8-924289-4879 – г. Холмск
mbu-gko@yandex.ru
www.sakh-orch.ru
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 45, тел. 8 (4242) 224561, 224612