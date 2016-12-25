афиша
афиша
Регистрация
Щелкунчик

Щелкунчик

Премьера

Музыкальная сказка «Щелкунчик»

Дата и место проведения концерта:

23 декабря 2016 г. в 18.00 ДК г. Холмска

25 декабря 2016 г.(воскресенье)

ККЗ «Октябрь»

Начало: 14.00

Впервые на Сахалине Музыкально-сценическая сказка для детей и родителей «Щелкунчик" по мотивам сказки Э. Гофмана и фрагментами музыки знаменитого балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».

Южно-Сахалинский городской камерный оркестр совместно с мастером художественного слова Мариной Кунцевич (г. Хабаровск) подарит юным зрителям фонтан положительных эмоций и непередаваемый восторг.

Стоимость билетов: 300-400 руб.

Тел. Для справок: 8-924-880-59-03 Анна Бойко.

По приобретению билетов: 42-46-07 – г. Южно-Сахалинск

8-924289-4879 – г. Холмск

mbu-gko@yandex.ru

www.sakh-orch.ru

Где и когда?
Октябрь, киноконцертный зал

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 45, тел. 8 (4242) 224561, 224612

25 декабря, воскресенье
14:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Двенадцать месяцев
Двенадцать месяцев
Косолапый Новый год
Косолапый Новый год
Морозко
Морозко
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru