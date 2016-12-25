Премьера

Музыкальная сказка «Щелкунчик»

Дата и место проведения концерта:

23 декабря 2016 г. в 18.00 ДК г. Холмска

25 декабря 2016 г.(воскресенье)

ККЗ «Октябрь»

Начало: 14.00

Впервые на Сахалине Музыкально-сценическая сказка для детей и родителей «Щелкунчик" по мотивам сказки Э. Гофмана и фрагментами музыки знаменитого балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».

Южно-Сахалинский городской камерный оркестр совместно с мастером художественного слова Мариной Кунцевич (г. Хабаровск) подарит юным зрителям фонтан положительных эмоций и непередаваемый восторг.

Стоимость билетов: 300-400 руб.

Тел. Для справок: 8-924-880-59-03 Анна Бойко.

По приобретению билетов: 42-46-07 – г. Южно-Сахалинск

8-924289-4879 – г. Холмск

mbu-gko@yandex.ru

www.sakh-orch.ru