Сердце матери (9+)

Спектакль «Сердце Матери» — новый формат в репертуаре Сахалинского театра кукол. Режиссёр?постановщик из г. Иркутска Юрий Уткин определяет его жанр как рок?притча для детей и взрослых о гордыне, искушении, исцеляющей материнской любви. В основе сюжета легенда о моряке, который потерял счастье быть среди живых людей. Спасти его может только любящее сердце матери.

Музыка к спектаклю авторская, композитор Владимир Соколов — художественный руководитель «Театра пилигримов», г. Иркутск. Автор либретто – Римма Маркевич, г. Иркутск. Художник?постановщик – Ольга Ивченко, главный художник Сахалинского театра кукол.

Сильная постановочная группа, потрясающий вокал и актерская работа сахалинских кукольников никого не оставит безразличным к происходящему на сцене.