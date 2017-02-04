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Сердце матери (9+)

Сердце матери (9+)

Автор либретто – Римма Маркевич
Возраст 9+
Продолжительность 40 минут
Режиссер-постановщик Юрий Уткин, (г. Иркутск)
Художник-постановщик Ольга Ивченко
Автор музыки Владимир Соколов

 

Спектакль «Сердце Матери» — новый формат в репертуаре Сахалинского театра кукол.  Режиссёр?постановщик из г. Иркутска Юрий Уткин определяет его жанр как рок?притча для детей и взрослых о гордыне, искушении, исцеляющей материнской любви. В основе сюжета легенда о моряке, который потерял счастье быть среди живых людей. Спасти его может только любящее сердце матери.

Музыка к спектаклю авторская, композитор Владимир Соколов — художественный руководитель «Театра пилигримов», г. Иркутск. Автор либретто – Римма Маркевич, г. Иркутск. Художник?постановщик – Ольга Ивченко, главный художник Сахалинского театра кукол.

Сильная постановочная группа, потрясающий вокал и актерская работа сахалинских кукольников никого не оставит безразличным к происходящему на сцене.

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

4 февраля, суббота
11:00
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