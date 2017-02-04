Сердце матери (9+)
|Автор
|либретто – Римма Маркевич
|Возраст
|9+
|Продолжительность
|40 минут
|Режиссер-постановщик
|Юрий Уткин, (г. Иркутск)
|Художник-постановщик
|Ольга Ивченко
|Автор музыки
|Владимир Соколов
Спектакль «Сердце Матери» — новый формат в репертуаре Сахалинского театра кукол. Режиссёр?постановщик из г. Иркутска Юрий Уткин определяет его жанр как рок?притча для детей и взрослых о гордыне, искушении, исцеляющей материнской любви. В основе сюжета легенда о моряке, который потерял счастье быть среди живых людей. Спасти его может только любящее сердце матери.
Музыка к спектаклю авторская, композитор Владимир Соколов — художественный руководитель «Театра пилигримов», г. Иркутск. Автор либретто – Римма Маркевич, г. Иркутск. Художник?постановщик – Ольга Ивченко, главный художник Сахалинского театра кукол.
Сильная постановочная группа, потрясающий вокал и актерская работа сахалинских кукольников никого не оставит безразличным к происходящему на сцене.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051