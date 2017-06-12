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Сахалинская рампа

Сахалинская рампа

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

13 июня, вторник
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Комментарии
Гертруда
Написано 18 мая, в 18:27
Обязательно пойду, не простила бы себе, если б пропустила спектакль Ленсовета, да ещё и режиссёра Бутусова Ю. ВСЕ они ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ.
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