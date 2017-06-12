Сахалинская рампа
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262
13 июня, вторник
00:00
14 июня, среда
00:00
15 июня, четверг
00:00
16 июня, пятница
00:00
17 июня, суббота
00:00
18 июня, воскресенье
00:00
19 июня, понедельник
00:00
20 июня, вторник
00:00
21 июня, среда
00:00
22 июня, четверг
00:00
23 июня, пятница
00:00
Комментарии
Гертруда
Написано 18 мая, в 18:27
Обязательно пойду, не простила бы себе, если б пропустила спектакль Ленсовета, да ещё и режиссёра Бутусова Ю. ВСЕ они ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ.
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