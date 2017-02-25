Проделки лесовичка

Автор: Л. Виноградов, М. Еремин

Режиссер-постановщик: Ольга Сидоренко

Добрый смешной старичок - Лесовичок может заставить поросят петь веселые куплеты, зайца превратить в медведя и наоборот, испугать волка и лису, а зрителей заставить смеяться на протяжении всего спектакля.