Проделки лесовичка
Автор: Л. Виноградов, М. Еремин
Режиссер-постановщик: Ольга Сидоренко
Добрый смешной старичок - Лесовичок может заставить поросят петь веселые куплеты, зайца превратить в медведя и наоборот, испугать волка и лису, а зрителей заставить смеяться на протяжении всего спектакля.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
25 февраля, суббота
13:00
25 февраля, суббота
11:00
26 февраля, воскресенье
13:00
26 февраля, воскресенье
11:00
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