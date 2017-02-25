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Проделки лесовичка

Проделки лесовичка

Автор: Л. Виноградов, М. Еремин
Режиссер-постановщик: Ольга Сидоренко

Добрый смешной старичок - Лесовичок может заставить поросят петь веселые куплеты, зайца превратить в медведя и наоборот, испугать волка и лису, а зрителей заставить смеяться на протяжении всего спектакля.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

25 февраля, суббота
13:00
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25 февраля, суббота
11:00
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26 февраля, воскресенье
13:00
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26 февраля, воскресенье
11:00
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