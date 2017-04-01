М. Бартенев

Спектакль для всей семьи

продолжительность 1 час 20 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Георгий Цнобиладзе (Санкт-Петербург)

Ну что поделать с дураком?! Что ему не поручат – всё у него не так выходит. Вот оставили его как-то купец с купчихой дом стеречь, а уходя велели глаз с двери не спускать! Так Иван умудрился с этой самой дверью по своим делам отправиться. Что из этого вышло – смотрите сами.

Сказка «Про Ивана-дурака» была создана известным российским драматургом, членом Союза писателей и Союза театральных деятелей России Михаилом Бартеневым. Впервые сахалинцы увидели эту историю на лаборатории «Дети и эти», которая прошла в рамках II-го Дальневосточного театрального Форума в Чехов-центре. Эскиз петербургского режиссёра Георгия Цнобиладзе безоговорочно был признан одним из лучших и сказку решено было оставить в репертуаре театра.

В спектакле заняты артисты:

Заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Сергей Авдиенко, Ирина Звягинцева, Владимир Байдалов, Сергей Максимчук, Елена Денисова, Константин Вогачев.