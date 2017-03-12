Прекрасное далёко

Данила Привалов (малая сцена)

Грустная утопия / продолжительность 1 час 40 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Павел Зобнин (Москва)

"Прекрасное далеко" - тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души

Все действующие лица пьесы - ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь - далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь прежде, чем понять, что самое ценное - это то, что происходит с человеком здесь и сейчас, и пока человек жив - он свободен, а, стало быть, счастлив. Только вот понимание этого приходит в тот момент, когда земной путь заканчивается и, казалось бы, уже ничего нельзя изменить.

В спектакле заняты:

Народная артистка РСФСР Клара Кисенкова, Виктор Черноскутов, Сергей Авдиенко, Татьяна Никонова, Владимир Байдалов, Александр Агеев.