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Прекрасное далёко

Прекрасное далёко

Данила Привалов  (малая сцена)

Грустная утопия / продолжительность 1 час 40 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Павел Зобнин (Москва)

"Прекрасное далеко" - тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души

 Все действующие лица пьесы - ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь - далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь прежде, чем понять, что самое ценное - это то, что происходит с человеком здесь и сейчас, и пока человек жив - он свободен, а, стало быть, счастлив. Только вот понимание этого приходит в тот момент, когда земной путь заканчивается и, казалось бы, уже ничего нельзя изменить.

В спектакле заняты:

Народная  артистка РСФСР  Клара Кисенкова, Виктор Черноскутов,   Сергей Авдиенко,   Татьяна Никонова, Владимир Байдалов,   Александр Агеев.

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

12 марта, воскресенье
18:00
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