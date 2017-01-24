«Первый снег» — самый пушистый спектакль для детей от 10 месяцев до 3,5 лет с родителями.

В спектакле «Первый снег», который играется почти без слов, можно увидеть зимнюю метель, слепить снеговиков, принять участие в создании песочной анимации. В нём всё настоящее — зрительские кресла с номерами, фигуристы на льду, зимние узоры в волшебных чемоданах и первый снег, белый и пушистый! Авторы спектакля — создатели проекта «Театр на ладошке. Времена года» в Московском театре кукол, постановщики спектаклей «Малыш» в Центральном театре кукол Образцова, “Жизель» в Московском детском театре теней, «Вода», Щелкунчик», «Шоколад», «Улитка» в Первом театре Юрий и Ольга Устюговы. Вход в театр по третьему звонку в носочках! В завершении спектакля каждому малышу — маленький подарок.

Спектакль в рамках проекта «Бэби театр».