Вокал: заслуженная артистка России Нина Шацкая

Художественное слово: заслуженная артистка России Ольга Кабо

Рояль: Дмитрий Селипанов

Композитор: Злата Раздолина

Режиссер: Юлия Жженова

Художник по костюмам: заслуженный Художник России Виктория Севрюкова



Анна Ахматова – это целая эпоха, где были и крушение империи, и война, любовь и ненависть, счастье и расставания, боль и вера, голос правды. Анна Ахматова – это быстрый взлет и долгие десятилетия забвения. Анна Ахматова – это голос русского народа. Светлой памяти посвящается...





Литературно-музыкальный спектакль "Память о солнце", премьера которого состоялась в ноябре 2011 года на сцене Московского Международного Дома Музыки.



На одной сцене соединяются две стихии, две неповторимых женщины – актриса, заслуженная артистка России Ольга Кабо и певица, исполнительница романсов заслуженная артистка России Нина Шацкая. В спектакле с названием "Память о солнце" они воплощают яркие образы утраченного прошлого и приобретенного настоящего, где любовь превращается в жертвенность, а мечта о простом женском счастье становится неосуществимой. Ведь именно так рождался поэтический дар Анны Ахматовой.



Всем, кто неравнодушен к чувственной, хрупкой, страстной, неповторимой, печальной, трагической поэзии...

Всем, кто тяготеет к прекрасному, и в тоже время жаждет чего-то нового, неповторимого, оригинального...



Вас ждет причудливое переплетение поэзии и музыки, зрители услышат раннюю поэму Анны Ахматовой "У самого моря", а так же баллады на стихи великой поэтессы "Заболеть бы как следует", "Милому", "В ту ночь", "Память о солнце", "Слово ангел", "Сад", "Разрыв", написанные композитором Златой Раздолиной.



Начинаясь с ранней, романтической лирики Ахматовой, переплетая музыку и белый стих в единое сказочное повествование, ко второму отделению спектакль поднимает градус накала и завершается мощнейшим произведением Анны Андреевны "Реквием", в котором отражены трагические переживания, эмоции и страданий героини, голоса матерей и отголоски вечной памяти жертвам репрессий.



Поэзия или музыка, читать или слушать? – Наслаждаться! Ведь литературно-музыкальный спектакль объединит в себе и тонкую поэзию, и чувственную музыку.



Нина Шацкая - известная исполнительница романсов и джазовых композиций.Сольные проекты – цикл "Осенний триптих", "Музыка любви", "Снегурочка", "От романса до джаза", "Игра любви". В 2009 году Н. Шацкая выпустила альбом под названием "Колдунья", куда вошел цикл романсов на стихи А. Ахматовой.



Ольга Кабо – актриса театра им. Моссовета, О. Кабо снялась более чем в 70 фильмах, в том числе "Умирать не страшно", "Двадцать лет спустя", "Рыцарский замок", "Две стрелы", "Чокнутые", "Крестоносец", "Сармат".



Стоимость билета от 1500 рублей.

Телефоны для справок, заявок: 25-98-68, 42-52-62, 30-62-42



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