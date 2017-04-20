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Оскар и Розовая Дама (14 писем к Богу)

Оскар и Розовая Дама (14 писем к Богу)

Автор Эрик-Эмманюэль Шмитт
Возраст 16+
Продолжительность 80 минут
Режиссер-постановщик Народный артист России Станислав Железкин
Художник-постановщик Дмитрий Бобрович
Год премьеры 2013

 

Знаменитый современный французский драматург Эрик-Эмманюэль Шмитт создал необычную по форме пьесу. Она представляет собой письма десятилетнего мальчика Оскара к Господу Богу.  Их посоветовала ребенку ежедневно писать  Розовая Дама — одна из дам, одетых в специальную розовую одежду, которые приходят навещать детей в больницу. Мальчишеские строчки, трогательные, смешные и поэтичные, описывают несколько дней, заполненных забавными сюжетами и персонажами. Благодаря Розовой Даме и  той любви, которая связала их, мальчик проживает каждый день, как десять лет жизни, успевает повзрослеть, полюбить, постареть, испытать все, что суждено каждому человеку в течение жизни, и примириться с неизбежным.

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

20 апреля, четверг
19:00
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21 апреля, пятница
19:00
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Комментарии
Online
ignition Online
Написано 6 ноября 2015, в 15:27
обожаю "Оскара"! завтра пойду опять
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