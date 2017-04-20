Оскар и Розовая Дама (14 писем к Богу)

Знаменитый современный французский драматург Эрик-Эмманюэль Шмитт создал необычную по форме пьесу. Она представляет собой письма десятилетнего мальчика Оскара к Господу Богу. Их посоветовала ребенку ежедневно писать Розовая Дама — одна из дам, одетых в специальную розовую одежду, которые приходят навещать детей в больницу. Мальчишеские строчки, трогательные, смешные и поэтичные, описывают несколько дней, заполненных забавными сюжетами и персонажами. Благодаря Розовой Даме и той любви, которая связала их, мальчик проживает каждый день, как десять лет жизни, успевает повзрослеть, полюбить, постареть, испытать все, что суждено каждому человеку в течение жизни, и примириться с неизбежным.