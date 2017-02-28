Автор пьесы: Ирина Ильинская

В ролях: Галина Данилова, Валерий Николаев, Виктория Тарасова, Илья Бледный, Наталья Унгард, Евгений Кулик, Виталий Кудрявцев.



В пронизанном солнцем, ветром и запахами моря Неаполе, на тихой улочке открыл свой магазин модной одежды Армандо Бонмарито, очаровательный джентльмен с безукоризненными манерами, обворожительный ловелас, внимание которого мечтают привлечь все женщины Неаполя. Немного авантюрист, немного аферист, ловкий мошенник, очаровывающий клиенток-поставщиков, и заботливый дядюшка одновременно. Внезапно в его расписанную до минуты его жизнь врывается парочка странных американцев Мирелла и Ричард Харт – кто они и почему их так тянет в маленький магазинчик Армандо!

Какие тайны хранит их прошлое?

Кураж против опыта, женщины против мужчин...Кто кого?

Вот об этом и рассказывает спектакль "Обмани меня, крошка!", легкий, веселый, погружающий зрителя в беззаботную атмосферу итальянских комедий 1950-х.



Стоимость билета от 1500 рублей.

Телефоны для справок, заявок: 25-98-68, 42-52-62, 30-62-42



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