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Обмани меня, крошка!

Обмани меня, крошка!

Автор пьесы: Ирина Ильинская 
В ролях: Галина Данилова, Валерий Николаев, Виктория Тарасова, Илья Бледный, Наталья Унгард, Евгений Кулик, Виталий Кудрявцев. 

В пронизанном солнцем, ветром и запахами моря Неаполе, на тихой улочке открыл свой магазин модной одежды Армандо Бонмарито, очаровательный джентльмен с безукоризненными манерами, обворожительный ловелас, внимание которого мечтают привлечь все женщины Неаполя. Немного авантюрист, немного аферист, ловкий мошенник, очаровывающий клиенток-поставщиков, и заботливый дядюшка одновременно. Внезапно в его расписанную до минуты его жизнь врывается парочка странных американцев Мирелла и Ричард Харт – кто они и почему их так тянет в маленький магазинчик Армандо! 
Какие тайны хранит их прошлое? 
Кураж против опыта, женщины против мужчин...Кто кого? 
Вот об этом и рассказывает спектакль "Обмани меня, крошка!", легкий, веселый, погружающий зрителя в беззаботную атмосферу итальянских комедий 1950-х.

Стоимость билета от 1500 рублей. 
Телефоны для справок, заявок: 25-98-68, 42-52-62, 30-62-42 

Касса Чехов-центра, тел. 42-52-62,с 10:00 до 19:00,ежедневно.
Касса Чехов-центра в Торговом Центре "Гермес", ул. Ленина 226, тел. 30-62-42, с 10:00 до 19:00,ежедневно.

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

28 февраля, вторник
19:00
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