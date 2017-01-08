Невероятные приключения в волшебном лесу

Новый год - один из любимых праздников всех без исключения.

Это время добра, чудес и осуществления самых заветных желаний. Предлагаем вам обратить внимание на новогодние мероприятия, проводимые Сахалинским Международным театральным центром им. А.П.Чехова. Они станут отличным подарком для ребят всех возрастов.

Профессиональные режиссёры, художники, композиторы, хореографы, артисты создают для детей яркие и увлекательные сказки. Специалисты театра, разрабатывая программу новогодних мероприятий, учитывают возрастные особенности детей. Для ребят дошкольного и младшего школьного возраста Чехов-центр предлагает ежегодные выездные новогодние сказки, для детей от пяти до десяти лет - новогодние сказки и утренники на большой сцене главного островного театра.



Вместе с Дедом Морозом, Снегуркой и остальными персонажами зимней сказки ребятам предстоит пройти ряд испытаний и разгадать тайну новогоднего леса! Дети смогут принять непосредственное участие в постановке, поэтому для них она станет особенно яркой и запоминающейся. Профессиональные артисты, весёлые конкурсы и настоящие сказочные костюмы погрузят детей в мир новогодних чудес и приключений!