Нетеперь
|Автор
|инсценировка Ч. Фросноккерса по произведениям и дневникам Д.Хармса
|Возраст
|16+
|Продолжительность
|70 минут
|Режиссер-постановщик
|Маргарита Петрова, Чакчи Фросноккерс
|Художник-постановщик
|Наталья Белявская
|Год премьеры
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2014
Стоимость билета 650 руб.
Фантасмагория из иррациональных анекдотов и эпизодов жизни Даниила Хармса.
«Меня интересует только «чушь», только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении», — так говорил великий мистификатор 20-го века, поэт, драматург, самый известный ОБЭРИУт Даниил Хармс. Его художественные произведения и личные дневники дополняют друг друга. Но даже в этих выдуманных и реальных сплетениях любви, ненависти, дружбы, вражды, ума, глупости и таланта прослеживается одна мысль: единственный смысл жизни – жить.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
28 апреля, пятница
19:00
29 апреля, суббота
17:00
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