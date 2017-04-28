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Нетеперь

Нетеперь

Автор инсценировка Ч. Фросноккерса по произведениям и дневникам Д.Хармса
Возраст 16+
Продолжительность 70 минут
Режиссер-постановщик Маргарита Петрова, Чакчи Фросноккерс
Художник-постановщик Наталья Белявская
Год премьеры

2014
Стоимость билета 650 руб.

Фантасмагория из иррациональных анекдотов и эпизодов жизни Даниила Хармса.

«Меня интересует только «чушь»,  только то,  что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении», — так говорил великий мистификатор 20-го века, поэт, драматург, самый известный ОБЭРИУт Даниил Хармс. Его художественные произведения и личные дневники дополняют друг друга. Но даже в этих выдуманных и реальных сплетениях любви, ненависти, дружбы, вражды, ума, глупости и таланта прослеживается одна мысль: единственный смысл жизни – жить.

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

28 апреля, пятница
19:00
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29 апреля, суббота
17:00
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