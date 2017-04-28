Фантасмагория из иррациональных анекдотов и эпизодов жизни Даниила Хармса.

«Меня интересует только «чушь», только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении», — так говорил великий мистификатор 20-го века, поэт, драматург, самый известный ОБЭРИУт Даниил Хармс. Его художественные произведения и личные дневники дополняют друг друга. Но даже в этих выдуманных и реальных сплетениях любви, ненависти, дружбы, вражды, ума, глупости и таланта прослеживается одна мысль: единственный смысл жизни – жить.