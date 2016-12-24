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Морозко

Морозко

2017-й год сахалинские ребята встретят со сказкой "Морозко" в постановке главного режиссёра театра Александра Агеева.



Ох, и нелегко пришлось девушке Настеньке на пути к заслуженному счастью! Мачеха заставляет работать без продыху, сестрица капризничает, родной отец - и тот не заступится. Встреча со сказочным хозяином леса - своенравным, но справедливым Морозко - неожиданно меняет всю ее жизнь... 

Сюжет этой новогодней сказки стар, как мир, и любим многими поколениями наших соотечественников. Новая версия "Морозко" от Чехов-центра позволит вам и вашим детям окунуться в атмосферу настоящего зимнего праздника, заставит сопереживать героям, поверить в добро и новогодние чудеса

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

25 декабря, воскресенье
10:00
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25 декабря, воскресенье
12:30
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26 декабря, понедельник
10:00
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26 декабря, понедельник
12:30
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26 декабря, понедельник
15:00
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