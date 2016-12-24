2017-й год сахалинские ребята встретят со сказкой "Морозко" в постановке главного режиссёра театра Александра Агеева.





Ох, и нелегко пришлось девушке Настеньке на пути к заслуженному счастью! Мачеха заставляет работать без продыху, сестрица капризничает, родной отец - и тот не заступится. Встреча со сказочным хозяином леса - своенравным, но справедливым Морозко - неожиданно меняет всю ее жизнь...



Сюжет этой новогодней сказки стар, как мир, и любим многими поколениями наших соотечественников. Новая версия "Морозко" от Чехов-центра позволит вам и вашим детям окунуться в атмосферу настоящего зимнего праздника, заставит сопереживать героям, поверить в добро и новогодние чудеса