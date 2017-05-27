Автор по стихам Е. Намаконовой Возраст 7+ Продолжительность 50 минут Режиссер-постановщик А. Добролюбова Художник-постановщик О. Ивченко (г. Хабаровск)

«Мы летели на диване…» — спектакль для космонавтов от 7 до 105 лет! Фантастическая история для всей семьи. Девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки отправятся в мир воображения, где живут кометы, звезды, инопланетяне и полно сюрпризов!

Внимание! Полетная инструкция ­– стихи для детей!

Стоимость билета 300 руб.