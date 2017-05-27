Мы летели на диване...
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Автор
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по стихам Е. Намаконовой
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Возраст
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7+
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Продолжительность
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50 минут
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Режиссер-постановщик
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А. Добролюбова
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Художник-постановщик
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О. Ивченко (г. Хабаровск)
«Мы летели на диване…» — спектакль для космонавтов от 7 до 105 лет! Фантастическая история для всей семьи. Девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки отправятся в мир воображения, где живут кометы, звезды, инопланетяне и полно сюрпризов!
Внимание! Полетная инструкция – стихи для детей!
Стоимость билета 300 руб.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
27 мая, суббота
13:00
28 мая, воскресенье
13:00
28 мая, воскресенье
11:00
7 июня, среда
10:00
7 июня, среда
12:00
8 июня, четверг
10:00
8 июня, четверг
12:00
9 июня, пятница
10:00
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