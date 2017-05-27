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Мы летели на диване...

Мы летели на диване...

Автор

по стихам Е. Намаконовой

Возраст

7+

Продолжительность

50 минут

Режиссер-постановщик

А. Добролюбова

Художник-постановщик

О. Ивченко (г. Хабаровск)

«Мы летели на диване…» — спектакль для космонавтов от 7 до 105 лет! Фантастическая история для всей семьи. Девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки отправятся в мир воображения, где живут кометы, звезды, инопланетяне и полно сюрпризов!

Внимание! Полетная инструкция ­– стихи для детей!
Стоимость билета 300 руб.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

27 мая, суббота
13:00
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28 мая, воскресенье
13:00
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28 мая, воскресенье
11:00
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7 июня, среда
10:00
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7 июня, среда
12:00
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