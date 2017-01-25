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Метод Грёнхольма

Метод Грёнхольма

Ж. Гальсеран (малая сцена)

Офисный триллер / продолжительность 2 часа 20 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Александр Созонов (Москва)

На должность топ-менеджера в крупной компании претендуют четыре кандидата, но заветное кресло может достаться только одному.  Претендентам предстоит пройти специальный отбор – собеседование по методу Грёнхольма.

Через что готовы пройти соискатели, чтобы получить место в компании?

В спектакле заняты: заслуженный артист России Андрей Кошелев, Заслуженный работник культуры Сахалинской области Андреей Кузин, Леонид Всеволодский, Сергей Максимчук, Наталья Красилова, Владимир Байдалов, Константин Вогачев, Сергей Авдиенко, Александр Ли, Александр Агеев, Виктор Крахмалев.

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

25 января, среда
19:00
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26 января, четверг
19:00
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27 января, пятница
19:00
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28 января, суббота
18:00
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