Метод Грёнхольма

Ж. Гальсеран (малая сцена)

Офисный триллер / продолжительность 2 часа 20 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Александр Созонов (Москва)

На должность топ-менеджера в крупной компании претендуют четыре кандидата, но заветное кресло может достаться только одному. Претендентам предстоит пройти специальный отбор – собеседование по методу Грёнхольма.

Через что готовы пройти соискатели, чтобы получить место в компании?

В спектакле заняты: заслуженный артист России Андрей Кошелев, Заслуженный работник культуры Сахалинской области Андреей Кузин, Леонид Всеволодский, Сергей Максимчук, Наталья Красилова, Владимир Байдалов, Константин Вогачев, Сергей Авдиенко, Александр Ли, Александр Агеев, Виктор Крахмалев.