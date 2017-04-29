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Медвежонок Топтыжка (1,5+)

Медвежонок Топтыжка (1,5+)

Автор Анна Недашковская по мотивам книг Л. Левинова и Г. Сапгир
Возраст 1,5+
Продолжительность 20 минут
Режиссер-постановщик Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова

 

Сказка о дружбе для самых маленьких, в которой медвежонок научит зайца и слоненка, как правильно разделить морковку.

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

29 апреля, суббота
12:00
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29 апреля, суббота
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29 апреля, суббота
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30 апреля, воскресенье
12:00
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30 апреля, воскресенье
13:00
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