Медвежонок Топтыжка (1,5+)
|Автор
|Анна Недашковская по мотивам книг Л. Левинова и Г. Сапгир
|Возраст
|1,5+
|Продолжительность
|20 минут
|Режиссер-постановщик
|Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова
Сказка о дружбе для самых маленьких, в которой медвежонок научит зайца и слоненка, как правильно разделить морковку.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
29 апреля, суббота
12:00
29 апреля, суббота
13:00
29 апреля, суббота
11:00
30 апреля, воскресенье
12:00
30 апреля, воскресенье
13:00
30 апреля, воскресенье
11:00
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