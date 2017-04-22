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Медвежонок Римцимци (3+)

Медвежонок Римцимци (3+)

Продолжительность (минут) — 40

Автор - Ян Вильковский

Режиссер-постановщик — Элистин Михайлов

Художник-постановщик — Наталья Белявская

Как важно быть нужным!

Спектакль «Медвежонка Римцимци» создан по пьесе Яна Вильковского. Он о настоящей дружбе, взаимовыручке, доброте и том, как важно найти общий язык, особенно детям и родителям!

Спектакль, создан молодежной командой. Он полон озорства, музыки, детского любопытства и непосредственности. Маленькие зрители с первых минут с восторгом откликаются на происходящее на сцене, да и взрослые не остаются равнодушными к игре артистов и кукол.

Спектакль «Медвежонка Римцимци» высоко оценили не только сахалинцы, но гости из Японии, посетившие Сахалинский театр кукол во время одного из визита в рамках культурного обмена между двух стран.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

22 апреля, суббота
13:00
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23 апреля, воскресенье
13:00
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23 апреля, воскресенье
11:00
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