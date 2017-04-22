Медвежонок Римцимци (3+)
Продолжительность (минут) — 40
Автор - Ян Вильковский
Режиссер-постановщик — Элистин Михайлов
Художник-постановщик — Наталья Белявская
Как важно быть нужным!
Спектакль «Медвежонка Римцимци» создан по пьесе Яна Вильковского. Он о настоящей дружбе, взаимовыручке, доброте и том, как важно найти общий язык, особенно детям и родителям!
Спектакль, создан молодежной командой. Он полон озорства, музыки, детского любопытства и непосредственности. Маленькие зрители с первых минут с восторгом откликаются на происходящее на сцене, да и взрослые не остаются равнодушными к игре артистов и кукол.
Спектакль «Медвежонка Римцимци» высоко оценили не только сахалинцы, но гости из Японии, посетившие Сахалинский театр кукол во время одного из визита в рамках культурного обмена между двух стран.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051