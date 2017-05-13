Маленькая фея
Автор В. Рабадан
Возраст 5+
Продолжительность 35 минут
Режиссер-постановщик Народный артист России Станислав Железкин
Год премьеры 2005
Если кто?то вдруг становится раздражительным, нетерпеливым и злым, то он может стать очень лёгкой добычей страшного и ужасного волшебника Футы?Нуты. Об этом необыкновенно красивая и проникновенная история маленькой феи, которой удалось освободиться из плена коварного чародея благодаря храброму дровосеку.
Большой зал.
Стоимость билета 300 руб.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
13 мая, суббота
13:00
14 мая, воскресенье
11:00
Комментарии