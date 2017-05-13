Маленькая фея

Автор В. Рабадан

Возраст 5+

Продолжительность 35 минут

Режиссер-постановщик Народный артист России Станислав Железкин

Год премьеры 2005

Если кто?то вдруг становится раздражительным, нетерпеливым и злым, то он может стать очень лёгкой добычей страшного и ужасного волшебника Футы?Нуты. Об этом необыкновенно красивая и проникновенная история маленькой феи, которой удалось освободиться из плена коварного чародея благодаря храброму дровосеку.

Большой зал.

Стоимость билета 300 руб.