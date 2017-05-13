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Маленькая фея

Маленькая фея

Автор   В. Рабадан

Возраст               5+

Продолжительность   35 минут

Режиссер-постановщик            Народный артист России Станислав Железкин

Год премьеры 2005

Если кто?то вдруг становится раздражительным, нетерпеливым и злым, то он  может стать очень лёгкой добычей  страшного и ужасного волшебника Футы?Нуты. Об этом необыкновенно красивая и проникновенная  история  маленькой феи, которой удалось освободиться из плена коварного чародея благодаря  храброму дровосеку.
Большой зал.

Стоимость билета 300 руб.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

13 мая, суббота
13:00
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14 мая, воскресенье
11:00
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