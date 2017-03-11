Аристофан

Режиссёр-постановщик: Георгий Цнобиладзе (Санкт-Петербург)

Древняя Греция, разгар Пелопонесской войны. Сильный пол пренебрегает любовью и долгом перед семьей, посвящая свои жизни бессмысленным распрям. Чтобы вернуть мужчин с поля боя, прекрасная жительница Афин Лисистрата вдохновляет других женщин на бунт. Ее необычный план по прекращению войны шокирует всю Грецию... Удастся ли вчерашним домохозяйкам, бросившим вызов самим основам патриархального мира, обхитрить мужчин и остановить междоусобицу?

В основе постановки - легендарная пьеса "отца комедии" Аристофана, напоминающая о том, что миром правят мужчины, а мужчинами - женщины. Неисчерпаемость и актуальность аристофановского текста подчеркивают яркая режиссура Георгия Цнобиладзе и искрометная игра женской половины труппы Чехов-центра.

В спектакле заняты:

Народная артистка РСФСР Клара Кисенкова, заслуженный артист РФ Андрей Кошелев, заслуженный работник культуры Сахалинской области Лидия Шипилова, Любовь Овсянникова, Виктор Черноскутов, Антон Ещиганов, Татьяна Максимова, Наталья Красилова, Елена Денисова, Ирина Звягинцева, Марина Семёнова, Наталья Шаркова, Татьяна Никонова, Анна Антонова, Алиса Медведева, Мария Картамакова, Елена Бастрыгина, Александр Агеев, Леонид Всеволодский, Сергей Авдиенко, Андрей Васильев.