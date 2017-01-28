Линии судьбы

Автор: Антонина Добролюбова

Режиссер-постановщик: заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова

Продолжительность — 50 минут

Из чего складывается картина человеческой жизни? Из пестрых спиралей веселья, радости, беспечности существования; из острых зигзагов раздражения и злости, из прерывистых штрихов симпатий и влюбленностей, из мутных разводов тоски и уныния. И все эти пунктиры, чёрточки, переплетение запутанных линий рождает неповторимый узор отдельной человеческой судьбы...