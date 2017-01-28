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Линии судьбы

Линии судьбы

Автор: Антонина Добролюбова
Режиссер-постановщик: заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова

Продолжительность — 50 минут

 Из чего складывается картина человеческой жизни? Из пестрых спиралей веселья, радости, беспечности существования; из острых зигзагов раздражения и злости, из прерывистых штрихов симпатий и влюбленностей,  из мутных разводов тоски и уныния.  И все эти пунктиры, чёрточки, переплетение запутанных линий рождает неповторимый узор отдельной человеческой судьбы...

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

28 января, суббота
18:00
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