Линии судьбы
Автор: Антонина Добролюбова
Режиссер-постановщик: заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова
Продолжительность — 50 минут
Из чего складывается картина человеческой жизни? Из пестрых спиралей веселья, радости, беспечности существования; из острых зигзагов раздражения и злости, из прерывистых штрихов симпатий и влюбленностей, из мутных разводов тоски и уныния. И все эти пунктиры, чёрточки, переплетение запутанных линий рождает неповторимый узор отдельной человеческой судьбы...
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
28 января, суббота
18:00
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