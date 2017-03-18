Лесная музыка (3+)
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Автор
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Евгения Тодика
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Возраст
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3+
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Продолжительность
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30 минут
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Режиссер-постановщик
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Евгения Тодика
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Художник-постановщик
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Евгения Тодика
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Художник по костюмам
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Евгения Тодика
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Автор музыки
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Сергей Омшенецкий
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Хореограф
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Евгения Тодика
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Год премьеры
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2014
В одной сказочной стране среди самых высоких гор, в местах, где обитают эльфы и говорящие деревья, жил чудесный лес. Он был и вправду чудесный, потому что был хранителем лунной мелодии. Каждый раз после заката солнца в нём просыпались волшебные существа, и всё в округе наполнялось магическими звуками. А как только на небе появлялась её величество луна, звуки превращались в лунную мелодию. И так каждую ночь. Мелодия звучала в лесу до самого рассвета…
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