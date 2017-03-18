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Лесная музыка (3+)

Лесная музыка (3+)

Автор

Евгения Тодика

Возраст

3+

Продолжительность

30 минут

Режиссер-постановщик

Евгения Тодика

Художник-постановщик

Евгения Тодика

Художник по костюмам

Евгения Тодика

Автор музыки

Сергей Омшенецкий

Хореограф

Евгения Тодика

Год премьеры

2014

В одной сказочной стране среди самых высоких гор, в местах, где обитают эльфы и говорящие деревья,  жил чудесный лес. Он был и вправду чудесный, потому что был хранителем лунной мелодии. Каждый раз после заката солнца в нём просыпались волшебные существа, и всё в округе наполнялось магическими звуками. А как только на небе появлялась её величество луна, звуки превращались в лунную мелодию. И так каждую ночь. Мелодия звучала в лесу до самого рассвета…

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

18 марта, суббота
13:00
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19 марта, воскресенье
13:00
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