Лесная музыка (3+)

Автор Евгения Тодика Возраст 3+ Продолжительность 30 минут Режиссер-постановщик Евгения Тодика Художник-постановщик Евгения Тодика Художник по костюмам Евгения Тодика Автор музыки Сергей Омшенецкий Хореограф Евгения Тодика Год премьеры 2014

В одной сказочной стране среди самых высоких гор, в местах, где обитают эльфы и говорящие деревья, жил чудесный лес. Он был и вправду чудесный, потому что был хранителем лунной мелодии. Каждый раз после заката солнца в нём просыпались волшебные существа, и всё в округе наполнялось магическими звуками. А как только на небе появлялась её величество луна, звуки превращались в лунную мелодию. И так каждую ночь. Мелодия звучала в лесу до самого рассвета…