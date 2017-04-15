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Кому мы мешаем?!

Кому мы мешаем?!

Премьера спектакля «Кому мы мешаем?!»

15 апреля в 17:00 театр-студия «Разные лица» при Сахалинской областной универсальной научной библиотеке приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на премьеру молодёжного спектакля "Кому мы мешаем?!", посвящённого Дню экологических знаний.

Основой постановки послужили повесть К. Сергиенко «До свидания, овраг» и пьеса «Собаки» К. Сергиенко, А. и Л. Чутко. В сюжете затронута проблема, актуальная, наверное, для любого из российских городов, – бездомные собаки.

Каждый член собачьей стаи, живущей в овраге на окраине города, сталкивается с предательством, равнодушием и жестокостью со стороны человека. У каждого члена стаи свой характер и своя судьба, но, несмотря на все лишения, каждый пес, кроме, пожалуй, вожака, верит в лучшее и мечтает стать нужным хоть для кого-то. В их существовании соседствуют верность и предательство, смех и слезы, резкость и нежность, жизнь и смерть. О ком же эта история? Да полно, о собаках ли она?

Большую часть ролей в спектакле сыграют молодые актёры-дебютанты, чей возраст – от 10 до 20 лет. Режиссёр – Оксана Соломина, художественный руководитель театра-студии.

Вход свободный.

Вопросы по телефону (4242) 45-25-28.

Где и когда?
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78, тел. (4242) 45-25-25, 45-25-27, 45-25-55

15 апреля, суббота
17:00
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