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Колобок (3+)

Колобок (3+)

Автор Е. Патрик
Возраст 3+
Продолжительность 35 минут
Режиссер-постановщик Г. Искендерова

 

Колобок всегда  и при любых обстоятельствах — веселый, задорный, неунывающий и немного озорной. Поэтому очень жаль, когда в конце сказки его съедает лиса.

Но есть и другой финал у этой нестареющей  и любимой истории, где Колобок остается целым, невредимым и даже возвращается к своим родным дедушке и бабушке. Сказку именно с таким финалом смогут увидеть зрители театра кукол.

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

30 апреля, воскресенье
13:00
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