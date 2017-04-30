Колобок (3+)
|Автор
|Е. Патрик
|Возраст
|3+
|Продолжительность
|35 минут
|Режиссер-постановщик
|Г. Искендерова
Колобок всегда и при любых обстоятельствах — веселый, задорный, неунывающий и немного озорной. Поэтому очень жаль, когда в конце сказки его съедает лиса.
Но есть и другой финал у этой нестареющей и любимой истории, где Колобок остается целым, невредимым и даже возвращается к своим родным дедушке и бабушке. Сказку именно с таким финалом смогут увидеть зрители театра кукол.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
30 апреля, воскресенье
13:00
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