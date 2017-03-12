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Клочки по закоулочкам

Клочки по закоулочкам

Г. Остер   (малая сцена)

Сказка / продолжительность 45 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Александр Агеев

Известная история про Лису и Зайца, пересказанная Григорием Остером и поставленная режиссёром Александром Агеевым, легко и без затей расскажет ребятам о предательстве и дружбе, подлости и смелости. А яркие декорации, придуманные Леонидом Всеволодским, погрузят маленьких зрителей в настоящую сказку.

Этот спектакль родился из эскиза, показанного на лаборатории «Дети и эти» в рамках II Дальневосточного театрального Форума в Чехов-центре. Для Александра Агеева это уже не первая лаборатория. В 2012 он представил эскиз спектакля «Фро» по одноименному рассказу А.П. Платонова. А уже в следующем году этот спектакль стал участником III Международного Платоновского фестиваля искусств.

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

12 марта, воскресенье
11:00
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28 марта, вторник
11:00
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28 марта, вторник
13:00
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Комментарии
С 28 региона
Написано 7 февраля 2016, в 14:37
??????смотрела с детками
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