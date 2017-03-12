Клочки по закоулочкам

Г. Остер (малая сцена)

Сказка / продолжительность 45 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Александр Агеев

Известная история про Лису и Зайца, пересказанная Григорием Остером и поставленная режиссёром Александром Агеевым, легко и без затей расскажет ребятам о предательстве и дружбе, подлости и смелости. А яркие декорации, придуманные Леонидом Всеволодским, погрузят маленьких зрителей в настоящую сказку.

Этот спектакль родился из эскиза, показанного на лаборатории «Дети и эти» в рамках II Дальневосточного театрального Форума в Чехов-центре. Для Александра Агеева это уже не первая лаборатория. В 2012 он представил эскиз спектакля «Фро» по одноименному рассказу А.П. Платонова. А уже в следующем году этот спектакль стал участником III Международного Платоновского фестиваля искусств.