Каштанка
По рассказу А.П.Чехова
режиссер-постановщик и автор инсценировки: Наталья Шаркова
художник-постановщик: Елена Приискина, заслуженный работник культуры Сахалинской области
хореограф: Илья Александров
художник по свету: Николай Бураков
продолжительность 1 час (без антракта)
О спектакле:
В доме у столяра живет маленькая собачка по имени Каштанка. Однажды она теряет своего хозяина. На улице собака встречает таинственного незнакомца, который решает ее приютить. Благодетель оказывается клоуном Жоржем, и перед Каштанкой открывается дивный новый мир - мир цирка, репетиций, закулисья. Но все это не может прогнать тоску собаки по прежнему хозяину...
Актриса Чехов-центра Наталья Шаркова выступила в роли режиссера и создала новую инсценировку всеми любимого с детства произведения Антона Павловича Чехова. Уникальность спектакля в том, что окружающий мир полностью показан глазами цирковых животных. Собака, гусь, свинья и кот - настоящие артисты со своими мечтами и трудностями, незаметными человеческому взгляду. Однако в их маленьком мире подчас куда больше человечности, чем в привычном для нас мире людей.
Эта мудрая и пронзительная история о взрослении и настоящей преданности понравится и детям, и взрослым.
Премьера состоялась 3 мая 2016 года.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262