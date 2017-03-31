По рассказу А.П.Чехова

режиссер-постановщик и автор инсценировки: Наталья Шаркова

художник-постановщик: Елена Приискина, заслуженный работник культуры Сахалинской области

хореограф: Илья Александров

художник по свету: Николай Бураков

продолжительность 1 час (без антракта)

О спектакле:

В доме у столяра живет маленькая собачка по имени Каштанка. Однажды она теряет своего хозяина. На улице собака встречает таинственного незнакомца, который решает ее приютить. Благодетель оказывается клоуном Жоржем, и перед Каштанкой открывается дивный новый мир - мир цирка, репетиций, закулисья. Но все это не может прогнать тоску собаки по прежнему хозяину...

Актриса Чехов-центра Наталья Шаркова выступила в роли режиссера и создала новую инсценировку всеми любимого с детства произведения Антона Павловича Чехова. Уникальность спектакля в том, что окружающий мир полностью показан глазами цирковых животных. Собака, гусь, свинья и кот - настоящие артисты со своими мечтами и трудностями, незаметными человеческому взгляду. Однако в их маленьком мире подчас куда больше человечности, чем в привычном для нас мире людей.

Эта мудрая и пронзительная история о взрослении и настоящей преданности понравится и детям, и взрослым.

Премьера состоялась 3 мая 2016 года.