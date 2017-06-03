Перестали люди уважать законы Природы. Забыли, что от них зависит хрупкое равновесие и вызвали гнев Морского царя. Голод и болезни обрушились на все живое. Только добрым и отважным дано пройти испытания, чтобы вернуть мир и благоденствие в жизнь людей и животных…

Люди и куклы предлагают всем вместе посмотреть и послушать, а потом и другим рассказать, как жить в согласии с Природой и что будет, если его нарушить. Мы расскажем добрую и поучительную сказку. Но не будет в ней никаких нравоучений, только простые ответы на очень важные вопросы. Все дело в том, как их задать, с какого возраста воспитывать глубокое уважение к Дому, в котором живем. Пусть подрастающее поколение узнает об этом как можно раньше.

Спектакль «Как Иван чудо-рыбу спасал» создан при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках социального проекта «Сохраним лосося вместе» Сахалинской областной общественной организацией Клуб «Бумеранг».

Премьера состоялась 15 июня 2013 года.