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Как Иван чудо-рыбу спасал

Как Иван чудо-рыбу спасал

Автор Елена Андрианова
Возраст 5+
Продолжительность 35 минут
Режиссер-постановщик Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова
Художник-постановщик Наталья Белявская
Год премьеры 2013

Перестали люди уважать законы Природы. Забыли, что от них зависит хрупкое равновесие и вызвали гнев Морского царя. Голод и болезни обрушились на все живое. Только добрым и отважным дано пройти испытания, чтобы вернуть мир и благоденствие в жизнь людей и животных…

Люди и куклы предлагают всем вместе посмотреть и послушать, а потом и другим рассказать, как жить в согласии с Природой и что будет, если его нарушить. Мы расскажем добрую и поучительную сказку. Но не будет в ней никаких нравоучений, только простые ответы на очень важные вопросы. Все дело в том, как их задать, с какого возраста воспитывать глубокое уважение к Дому, в котором живем. Пусть подрастающее поколение узнает об этом как можно раньше.

Спектакль «Как Иван чудо-рыбу спасал» создан при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках социального проекта «Сохраним лосося вместе» Сахалинской областной общественной организацией Клуб «Бумеранг».

Премьера состоялась 15 июня 2013 года. 

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

3 июня, суббота
11:00
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4 июня, воскресенье
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4 июня, воскресенье
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