Играем преступление

По роману Федора Достоевского «Преступление и наказание»

Режиссер: Антон Коваленко

Художник-постановщик, художник по костюмам: Арсений Радьков

Художник по свету: Андрей Абрамов

Видеорежиссёр: Дарья Кычина

Музыкальное оформление: Антон Коваленко, Евгений Зубов

Композитор: Александр Лопатин

Продолжительность 2 часа 30 минут

Роман «Преступление и наказание» - одно из самых известных произведений Ф.М. Достоевского не только в России, но и за рубежом. Он пережил многочисленные переводы, более десятка театральных постановок и около двадцати экранизаций.

История о душевных страданиях нищего студента Раскольникова, ради идеи убившего старуху-процентщицу и ее сестру, сегодня звучит особенно остро. В современном обществе, где стерлись границы нравственных законов, довольно сложно понять, что является преступлением и каким будет наказание для каждого из героев спектакля. И, главное, есть ли для них хотя бы надежда на спасение?..

Премьера состоялась 10 апреля 2015 года.