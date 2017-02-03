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Играем преступление

Играем преступление

По роману Федора Достоевского «Преступление и наказание»

Режиссер: Антон Коваленко

Художник-постановщик, художник по костюмам: Арсений Радьков

Художник по свету: Андрей Абрамов

Видеорежиссёр: Дарья Кычина

Музыкальное оформление: Антон Коваленко, Евгений Зубов

Композитор: Александр Лопатин

Продолжительность 2 часа 30 минут 

Роман «Преступление и наказание» - одно из самых известных произведений Ф.М. Достоевского не только в России, но и за рубежом. Он пережил многочисленные переводы, более десятка театральных постановок и около двадцати экранизаций.

История о душевных страданиях нищего студента Раскольникова, ради идеи убившего старуху-процентщицу и ее сестру, сегодня звучит особенно остро. В современном обществе, где стерлись границы нравственных законов, довольно сложно понять, что является преступлением и каким будет наказание для каждого из героев спектакля. И, главное, есть ли для них хотя бы надежда на спасение?..

Премьера состоялась 10 апреля 2015 года.

Действующие лица и исполнители 

  • Родион Романович Раскольников - Константин Вогачев
  • Порфирий Петрович - Заслуженный работник культуры Сахалинской области - Андрей Кузин
  • Соня Мармеладова - Татьяна Никонова
  • Полина, сестра Сони - Софья Грабалина
  • Разумихин - Виктор Крахмалев
  • Заметов - Владимир Байдалов
  • Кох - Сергей Максимчук
  • Миколка - Анатолий Чернов
  • Мещанин - Антон Ещиганов
  • Порох - Александр Ли
  • Старуха процентщица, Алена Ивановна - Заслуженный работник культуры Сахалинской области Лидия Шипилова
  • Лизавета, сводная сестра Алены Ивановны - Елена Бастрыгина
  • Скрипач - Александр Агеев / Илья Романов

 

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

3 февраля, пятница
19:00
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