Играем преступление
По роману Федора Достоевского «Преступление и наказание»
Режиссер: Антон Коваленко
Художник-постановщик, художник по костюмам: Арсений Радьков
Художник по свету: Андрей Абрамов
Видеорежиссёр: Дарья Кычина
Музыкальное оформление: Антон Коваленко, Евгений Зубов
Композитор: Александр Лопатин
Продолжительность 2 часа 30 минут
Роман «Преступление и наказание» - одно из самых известных произведений Ф.М. Достоевского не только в России, но и за рубежом. Он пережил многочисленные переводы, более десятка театральных постановок и около двадцати экранизаций.
История о душевных страданиях нищего студента Раскольникова, ради идеи убившего старуху-процентщицу и ее сестру, сегодня звучит особенно остро. В современном обществе, где стерлись границы нравственных законов, довольно сложно понять, что является преступлением и каким будет наказание для каждого из героев спектакля. И, главное, есть ли для них хотя бы надежда на спасение?..
Премьера состоялась 10 апреля 2015 года.
Действующие лица и исполнители
- Родион Романович Раскольников - Константин Вогачев
- Порфирий Петрович - Заслуженный работник культуры Сахалинской области - Андрей Кузин
- Соня Мармеладова - Татьяна Никонова
- Полина, сестра Сони - Софья Грабалина
- Разумихин - Виктор Крахмалев
- Заметов - Владимир Байдалов
- Кох - Сергей Максимчук
- Миколка - Анатолий Чернов
- Мещанин - Антон Ещиганов
- Порох - Александр Ли
- Старуха процентщица, Алена Ивановна - Заслуженный работник культуры Сахалинской области Лидия Шипилова
- Лизавета, сводная сестра Алены Ивановны - Елена Бастрыгина
- Скрипач - Александр Агеев / Илья Романов
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