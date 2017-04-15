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Идет коза рогатая

Идет коза рогатая

Автор М. Протасова
Возраст 1+
Продолжительность 35 мин. минут
Режиссер-постановщик Эльвира Гилемханова, народная артистка РТ
Художник-постановщик Сергей Рябинин
Хореограф Гузаль Маннапова, заслуженный деятель искусств РТ
Год премьеры 2016

Музыкальная сказка-потешка для самых юных зрителей

Это яркий, музыкальный, интерактивный спектакль для самых юных зрителей с 1 года. Спектакль построен с учетом возрастных особенностей малышей, главной деятельностью которых является игра. Именно с помощью незатейливых игр, направленных на развитие речи, мышления, речевой памяти, слуха, внимания, актеры побуждают малышей к действиям. 

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

15 апреля, суббота
11:00
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15 апреля, суббота
13:00
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16 апреля, воскресенье
11:00
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16 апреля, воскресенье
13:00
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