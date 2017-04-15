Идет коза рогатая

Музыкальная сказка-потешка для самых юных зрителей

Это яркий, музыкальный, интерактивный спектакль для самых юных зрителей с 1 года. Спектакль построен с учетом возрастных особенностей малышей, главной деятельностью которых является игра. Именно с помощью незатейливых игр, направленных на развитие речи, мышления, речевой памяти, слуха, внимания, актеры побуждают малышей к действиям.