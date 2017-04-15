Идет коза рогатая
|Автор
|М. Протасова
|Возраст
|1+
|Продолжительность
|35 мин. минут
|Режиссер-постановщик
|Эльвира Гилемханова, народная артистка РТ
|Художник-постановщик
|Сергей Рябинин
|Хореограф
|Гузаль Маннапова, заслуженный деятель искусств РТ
|Год премьеры
|2016
Музыкальная сказка-потешка для самых юных зрителей
Это яркий, музыкальный, интерактивный спектакль для самых юных зрителей с 1 года. Спектакль построен с учетом возрастных особенностей малышей, главной деятельностью которых является игра. Именно с помощью незатейливых игр, направленных на развитие речи, мышления, речевой памяти, слуха, внимания, актеры побуждают малышей к действиям.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
15 апреля, суббота
11:00
15 апреля, суббота
13:00
16 апреля, воскресенье
11:00
16 апреля, воскресенье
13:00
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