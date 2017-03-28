Идеальная жена

В ролях: Мария Порошина, Сергей Дорогов, Игорь Письменный, Пётр Красилов, Любовь Тихомирова, Марина Яковлева, Илья Древнов / Олег Соколов





Начало прошлого века. Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный жигало Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин - застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию, но...Каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не всё, квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и её супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения.

Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, танцы, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. Романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому, герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести "второе дыхание" в любви.

Это и есть комедия положений в самом прекрасном её воплощении. Ждем Вас!



Продолжительность спектакля 2ч 20 минут с одним антрактом.



Стоимость билета: от 1500 рублей

Телефоны для справок, заявок: 25-98-68, 42-52-62, 30-62-42



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