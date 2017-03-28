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Идеальная жена

Идеальная жена

В ролях: Мария Порошина, Сергей Дорогов, Игорь Письменный, Пётр Красилов, Любовь Тихомирова, Марина Яковлева, Илья Древнов / Олег Соколов 



Начало прошлого века. Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный жигало Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин - застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию, но...Каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не всё, квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и её супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. 
Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, танцы, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. Романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому, герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести "второе дыхание" в любви. 
Это и есть комедия положений в самом прекрасном её воплощении. Ждем Вас! 

Продолжительность спектакля 2ч 20 минут с одним антрактом.

Стоимость билета: от 1500 рублей 
Телефоны для справок, заявок: 25-98-68, 42-52-62, 30-62-42 

Касса Чехов-центра, тел. 42-52-62,с 10:00 до 19:00,ежедневно.
Касса Чехов-центра в Торговом Центре "Гермес", ул. Ленина 226, тел. 30-62-42, с 10:00 до 19:00,ежедневно.

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

28 марта, вторник
19:00
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